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В Bolt рассказали, есть ли заинтересованность властей Киева в запуске такси в комендантскую

Понедельник, 25 ноября 2024, 11:57 - Артур Крыжный

Генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик отметил, что интереса со стороны киевских властей к запуску такси в комендантский час компания не наблюдала.

Об этом он сообщил в коментарии Forbes Ukraine.

По его словам, ночные поездки потенциально составят до 2% от общего количества вызовов в сутки, хотя в абсолютных числах их объем будет значительным.

В то же время в Киевской военной администрации воздержались от комментариев, указав, что выдачей пропусков для передвижения по городу в комендантский час занимается киевская комендатура.

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Напомним:

Компания Bolt впервые во время полномасштабного вторжения запустила работу сервиса во время комендантского часа. Такое решение было принято по запросу местных властей.

Руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик заявил, что расширение географии работы сервиса в комендантский час возможно, о том для этого нужны четкие правила.

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Bolt
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