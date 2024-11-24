"Укрэнерго" ослабила ограничения света в воскресенье

По указанию НЭК "Укрэнерго" энергетики уменьшат объемы ограничения электроэнергии на воскресенье 24 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и другие облэнерго страны.

В ряде областей страны облегчили графики отключений света. По сообщению ДТЭК, от Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября.

В Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве ограничения будут применять только в отношении одной группы на три часа.

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Об облегчении ограничений также сообщили в "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Черновцыоблэнерго".