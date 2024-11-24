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"Укрэнерго" ослабила ограничения света в воскресенье

Воскресенье, 24 ноября 2024, 10:52 - Владимир Туник-Фриз

По указанию НЭК "Укрэнерго" энергетики уменьшат объемы ограничения электроэнергии на воскресенье 24 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и другие облэнерго страны.

В ряде областей страны облегчили графики отключений света. По сообщению ДТЭК, от Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября. 

В Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве ограничения будут применять только в отношении одной группы на три часа.

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Об облегчении ограничений также сообщили в "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Черновцыоблэнерго".

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

энергетика ДТЭК облэнерго электроэнергия
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Экономическая правда
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