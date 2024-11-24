"Укрэнерго" ослабила ограничения света в воскресенье
По указанию НЭК "Укрэнерго" энергетики уменьшат объемы ограничения электроэнергии на воскресенье 24 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и другие облэнерго страны.
В ряде областей страны облегчили графики отключений света. По сообщению ДТЭК, от Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября.
В Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве ограничения будут применять только в отношении одной группы на три часа.
Об облегчении ограничений также сообщили в "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Черновцыоблэнерго".
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.Реклама:
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет