Энергетики отменили ограничения света до конца суток
НЭК "Укрэнерго" отменила все ограничения потребления электроэнергии на 23 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго", однако, призывают не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно до 22:00 23 ноября.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.Реклама:
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
Напомним:
Ранее сообщали, что с 08:00 до 22:00 23 ноября будет применена одна очередь отключений электроэнергии.