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Энергетики отменили ограничения света до конца суток

Суббота, 23 ноября 2024, 19:59 - Владимир Туник-Фриз

НЭК "Укрэнерго" отменила все ограничения потребления электроэнергии на 23 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго", однако, призывают не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно до 22:00 23 ноября.

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Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

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Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Напомним:

Ранее сообщали, что с 08:00 до 22:00 23 ноября будет применена одна очередь отключений электроэнергии.

энергетика электроэнергия Укрэнерго
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