Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных, также критерии и процедуру определения критически важных предприятий, ввел механизм бронирования через "Дію".
Об этом для ЭП сообщают генерал-майор, специальный советник компании MORIS по вопросам военного права Артем Лучников и юрист, адвокат Ростислав Соботник.
Изменения вносит постановление № 1332 от 22 ноября 2024 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".
Основные положения изменений для бизнеса (критически важных предприятий):
- Отсрочки от призыва, предоставленные Минэкономики или через "Дію", действуют до окончания срока, но не дольше чем до 28.02.2025;
- Решения о критичности предприятий, срок которых истекает до 30.11.2024, продлеваются до 31.12.2024;
- Бронирование военнообязанных осуществляется только через "Дію";
- По отдельному решению Министра обороны можно забронировать более 50% военнообязанных;
- Женщины-военнообязанные в бронирование не учитываются;
- Для бронирования зарплата военнообязанных должна быть не меньше минимальной, умноженной на 2,5;
- В донорских проектах можно бронировать до 50% работников, которые непосредственно привлечены к выполнению задач;
- Предприятия подают данные о работниках в Пенсионный фонд не позднее следующего дня после изменений в трудовых отношениях;
- Бронирование аннулируется, если зарплата работника меньше определенного уровня;
- Аннулирование можно оформить через "Дію";
- Критичность предприятия будет согласовываться с Минэкономики и Минобороны.
Обязательными критериями для признания предприятия критически важным являются:
- Отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ;
- Средняя зарплата работников за последний квартал не менее минимальной, умноженной на коэффициент 2,5.
Мониторинг деятельности забронированного бизнеса будет осуществлять орган, принявший решение предоставить статус критического предприятия.
Центральные органы исполнительной власти и областные администрации (включая Киевскую и Севастопольскую городские ОГА) должны пересмотреть решение об определении предприятий критически важными в течение трех месяцев.
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Напомним:
Во время аудита критически важных предприятий были выявлены незначительные нарушения: только 5% предприятий были лишены этого статуса.