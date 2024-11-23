Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации

Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных, также критерии и процедуру определения критически важных предприятий, ввел механизм бронирования через "Дію".

Об этом для ЭП сообщают генерал-майор, специальный советник компании MORIS по вопросам военного права Артем Лучников и юрист, адвокат Ростислав Соботник.

Изменения вносит постановление № 1332 от 22 ноября 2024 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Основные положения изменений для бизнеса (критически важных предприятий):

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Отсрочки от призыва, предоставленные Минэкономики или через "Дію", действуют до окончания срока, но не дольше чем до 28.02.2025;

Решения о критичности предприятий, срок которых истекает до 30.11.2024, продлеваются до 31.12.2024;

Бронирование военнообязанных осуществляется только через "Дію";

По отдельному решению Министра обороны можно забронировать более 50% военнообязанных;

Женщины-военнообязанные в бронирование не учитываются;

Для бронирования зарплата военнообязанных должна быть не меньше минимальной, умноженной на 2,5;

В донорских проектах можно бронировать до 50% работников, которые непосредственно привлечены к выполнению задач;

Предприятия подают данные о работниках в Пенсионный фонд не позднее следующего дня после изменений в трудовых отношениях;

Бронирование аннулируется, если зарплата работника меньше определенного уровня;

Аннулирование можно оформить через "Дію";

Критичность предприятия будет согласовываться с Минэкономики и Минобороны.

Обязательными критериями для признания предприятия критически важным являются:

Отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ;

Средняя зарплата работников за последний квартал не менее минимальной, умноженной на коэффициент 2,5.

Мониторинг деятельности забронированного бизнеса будет осуществлять орган, принявший решение предоставить статус критического предприятия.

Центральные органы исполнительной власти и областные администрации (включая Киевскую и Севастопольскую городские ОГА) должны пересмотреть решение об определении предприятий критически важными в течение трех месяцев.

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Напомним:

Во время аудита критически важных предприятий были выявлены незначительные нарушения: только 5% предприятий были лишены этого статуса.