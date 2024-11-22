Новости 22 ноября: польские фермеры анонсируют блокировки, зимняя "тысяча Зеленского"

О чем говорили сегодня?

О "тысяче Зеленского": Правительство утвердило инициативу президента Владимира Зеленского об одноразовой помощи в размере 1 тысячи гривен каждому украинцу, который находится на территории страны. Деньги от государства поступят уже этой зимой.

О свете: В субботу 23 ноября энергетики в течение дня будут применять одну очередь отключений электроэнергии.

О выплатах: Кабинет министров согласовал законопроект об увеличении выплаты семьям погибших гражданских лиц единовременной денежной помощи.

Реклама:

О блокировании пункта пропуска на границе: По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" 23 ноября с 9:00 часов по киевскому времени.

О Всемирном банке: Правительство приняло решение, которое позволит Украине получить 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка.

Эксклюзив ЭП

Реклама:

Новогодний атрибут: сколько Украина покупает мандаринов и как зарабатывают страны-экспортеры