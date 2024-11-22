Всі розділи
Укр / Рус

Поляки планують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною – митниця

П'ятниця, 22 листопада 2024, 11:42 - Артур Крижний

За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" 23 листопада з 9:00 години за київським часом.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси й легкові авто в обидва напрямки без змін.

Обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:

Реклама:
  • на вʼїзд в Україну - по 1 вантажівці впродовж години.
  • на виїзд з України - рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

митниця
Реклама:
Матеріали за темою
На кордоні з Угорщиною запрацюють нові пункти пропуску 31 жовтня 2024, 15:44
Українців попередили про призупинення роботи митного посту на кордоні зі Словаччиною 31 жовтня 2024, 12:49
Польща посилює вимоги до міжнародних перевезень на своїй території 28 жовтня 2024, 18:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті