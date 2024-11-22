Поляки планують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною – митниця
П'ятниця, 22 листопада 2024, 11:42 -
За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" 23 листопада з 9:00 години за київським часом.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси й легкові авто в обидва напрямки без змін.
Обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів:
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- на вʼїзд в Україну - по 1 вантажівці впродовж години.
- на виїзд з України - рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.
Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.
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