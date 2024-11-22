В субботу энергетики будут применять одну очередь отключений

В субботу 23 ноября энергетики в течение дня будут применять одну очередь отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что с 08:00 до 22:00 будет применена одна очередь отключений по всей стране.

в "Укрэнерго" отмечают, что графики могут измениться в течение суток.

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"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября", - говорится в сообщении.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

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