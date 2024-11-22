Новые санкции США извещают конец энергетических платежей ЕС через "Газпромбанк" РФ
Новые санкции США против Москвы могут перекрыть единственный способ для европейских клиентов платить за российский газ, увеличить волатильность на российском валютном рынке и подтолкнуть Москву ближе к орбите Пекина.
Об этом сообщает Reuters.
В четверг Вашингтон ввел новые санкции против российского "Газпромбанка", которые запрещают контролируемому государством банку осуществлять любые новые транзакции, связанные с энергетикой, затрагивающие американскую финансовую систему.
Венгрия и Словакия, которые имеют долгосрочные контракты с российским энергетическим гигантом "Газпром", изучают эти изменения. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин отказался комментировать, когда его спросили, продолжит ли Газпромбанк принимать платежи от европейских клиентов.
"Платежи ЕС за энергоресурсы через Газпромбанк, скорее всего, станут невозможными в конце 2024 года", - считают аналитики инвестиционного банка „Синара".
Санкции включают период сворачивания транзакций с участием Газпромбанка до 20 декабря и транзакций, связанных с нефтегазовым проектом "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России, до 28 июня 2025 года.
Напомним:
"Газпромбанк" предупредил клиентов, что из-за санкций США, введенных в отношении компании, возможны проблемы в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом.