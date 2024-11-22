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Евро упал до минимума с 2022 года по отношению к доллару: причины

Пятница, 22 ноября 2024, 13:48 - Алексей Артемчук

Евро упал до самого низкого уровня за последние два года, поскольку трейдеры делают ставку на то, что Европейский центральный банк будет вынужден агрессивно снижать процентные ставки, чтобы поддержать экономику региона.

Об этом сообщает Bloomberg.

Общая валюта упала более чем на 1% до 1,0335 долл, что является самым слабым показателем с ноября 2022 года, после того, как данные показали, что деловая активность в двух крупнейших экономиках блока сократилась больше, чем ожидалось. 

Отмечается, что вероятность снижения ставки на полпункта в следующем месяце подскочила до почти 60% с 15%.

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Евро является одной из худших валют в Группе 10 за последние три месяца, поскольку перспектива введения жестких тарифов при президентстве Дональда Трампа в США рискует нанести удар по зависимым от экспорта экономикам региона. И это в то время, как Германия и Франция борются с внутренними политическими кризисами.

Трейдеры сейчас делают ставки на то, что валюта может скатиться до паритета с долларом, что случалось лишь дважды с момента ее запуска в 1999 году.

Напомним:

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Еврозона рискует получить еще один долговой кризис, если блок не сможет ускорить рост, снизить государственный долг и устранить политическую неопределенность, предупреждает Европейский центральный банк.

Евро упало до минимума с конца июня по отношению к доллару, поскольку инвесторы обеспокоены возможными пошлинами США, которые ударят по экономике еврозоны.

евро доллар
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