ЄЦБ б’є тривогу через високий борговий ризик кризи в єврозоні та низьке зростання

Єврозона ризикує отримати ще одну боргову кризу, якщо блок не зможе прискорити зростання, знизити державний борг і усунути політичну невизначеність, попереджає Європейський центральний банк.

Про це повідомляє Financial Times.

У своєму щорічному Огляді фінансової стабільності ЄЦБ забив на сполох через потенційне повернення "занепокоєння ринку щодо стійкості суверенного боргу".

Він вказав на "підвищений рівень боргу і високий бюджетний дефіцит", а також на мляве зростання і невизначеність, викликані нещодавніми "результатами виборів на європейському і національному рівнях, особливо у Франції".

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Зазначається, що Луїс де Гіндос, віце-президент ЄЦБ, також вказав на "погане історичне дотримання фіскальних правил ЄС" деякими урядами ЄС.

Вартість запозичень таких країн, як Італія та Іспанія, які опинилися в центрі кризи єврозони, залишається набагато нижчою за пікові значення, яких вони досягли під час ринкових потрясінь понад десять років тому. Але занепокоєння інвесторів останнім часом зросло через борги таких країн, як Франція.

Розходження між 10-річними облігаціями України та Німеччини - показник занепокоєння інвесторів щодо її боргу - цього місяця сягнув 0,78%, що близько до 12-річного максимуму, досягнутого напередодні парламентських виборів влітку цього року.

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ЄЦБ заявив, що витрати на державне фінансування можуть зрости через макроекономічні шоки, підкресливши "слабкі" фундаментальні показники та "пролонгацію" суверенного боргу за вищими відсотковими ставками.

Нагадаємо:

Колишній очільник Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драґі закликав Євросоюз додатково інвестувати до 800 млрд євро на рік, щоб скоротити відставання від США і Китаю.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше з 2019 року знизив ключові ставки на 0,25%: по депозитах - до 3,75%, базова процентну ставку - до 4,25%, маржинальну кредитну ставку - до 4,5%.