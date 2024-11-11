Євро впало до мінімуму за 4,5 місяці проти долара через занепокоєння митами

Євро впало до мінімуму з кінця червня по відношенню до долара, оскільки інвестори стурбовані можливими митами США, які вдарять по економіці єврозони.

Про це повідомляє Reuters.

Євро знизилось на 0,3% до 1,0685 дол після досягнення 1,0679 дол, найнижчого рівня з кінця червня.

Індекс долара зріс на 0,3% до 105,32. Минулого тижня він підскочив більш ніж на 1,5% до 105,44, найвищого рівня з початку липня, після того, як результати президентських виборів у США показали перемогу Трампа.

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Долар відновив 0,8% до ієни до 153,82 після того, як був відкинутий з максимуму минулого тижня на рівні 154,70 через ризик японської інтервенції.

Долар знаходився в безпосередній близькості від рівнів, які спостерігалися одразу після президентських виборів у США по відношенню до основних валют, оскільки ринки були зосереджені на даних та виступах представників Федеральної резервної системи (ФРС) і чекали на ясність щодо майбутньої політики США.

Аналітики очікують, що заходи Дональда Трампа чинитимуть тиск на інфляцію та дохідність облігацій, водночас обмежуючи можливості ФРС щодо пом'якшення політики.

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Однак вони бачать, що інвестори торгують на основі економічних даних і підказок про перспективи ставок, перш ніж побачити, якою насправді буде політика Трампа на практиці.

Нагадаємо:

Bitcoin оновив історичний максимум ціни і сягнув піка у $82,394 на очікуваннях сприятливої регуляції після обрання Дональда Трампа президентом США та прихильників криптовалют до Конгресу.

Результати виборів президента США призвели до падіння курсу євро. Певні банки прогнозують посилення цієї тенденції.