Удары РФ повредили четыре важные для безопасности АЭС подстанции в Украине – МАГАТЭ

Во время российских обстрелов в ночь на 16 ноября и утром 17 ноября были повреждены четыре электрические подстанции, которые МАГАТЭ определило как важные для ядерной безопасности Украины.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По словам гендиректора МАГАТЭ, риски для украинских АЭС стали очевидными на прошлых выходных, когда энергетическая инфраструктура по всей стране подверглась масштабным российским ударам.

"Четыре из этих подстанций и их линии электропередач снова пострадали от обстрелов в ночь на 16 ноября и рано утром 17 ноября, что заставило действующие украинские АЭС снизить мощность в качестве меры предосторожности", - заявил Гросси.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) определило эти подстанции как важные для ядерной безопасности.

Он добавил, что в последние дни действующие украинские АЭС постепенно начали восстанавливать свои линии электропередач и увеличивать производство электроэнергии, но в четверг утром снова снижали производство электроэнергии в качестве меры предосторожности, восстановив его впоследствии.

Напомним:

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Украинская энергосеть находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после ракетной и дроновой атаки России в воскресенье.

Ракетные удары, нанесенные Россией на выходных, поразили три из пяти исправных тепловых электростанций, принадлежащих украинскому энергетическому гиганту ДТЭК, и одна из них до сих пор не работает.