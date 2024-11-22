Цена Bitcoin впервые вплотную приблизилась к отметке 100 тысяч долларов
Курс криптовалюты Bitcoin продолжает свой рост, преодолев порог в 99 тысяч долларов.
Об этом сообщает CoinMarketCap.
Сейчас цена Bitcoin торгуется на уровне 99,448 долларов.
В 2024 году цена криптоактива выросла более чем вдвое, а за две недели после избрания Трампа следующим президентом США, он выросла примерно на 40%.
Напомним:
Курс Bitcoin приблизился к отметке 100 000 долл, поскольку инвесторы делают ставку на то, что более дружественный регуляторный подход США к криптовалютам при новоизбранном президенте Дональде Трампе откроет эру бума для этого класса активов.
Bitcoin поднялся до рекордного уровня выше 94 000 долл, поскольку сообщение о том, что компания Дональда Трампа ведет переговоры о покупке криптовалютной компании Bakkt, добавило надежды на благоприятный режим для криптовалют.