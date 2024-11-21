Bitcoin наближається до 100 тисяч доларів на оптимізмі щодо криптовалютних планів Трампа

Курс Bitcoin наблизився до позначки 100 000 дол, оскільки інвестори роблять ставку на те, що більш дружній регуляторний підхід США до криптовалют при новообраному президенті Дональді Трампі відкриє еру буму для цього класу активів.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на Bitcoin вперше перевищили 98 тисяч доларів під час торгів і зросли приблизно на 4% за день.

Цього року ціна криптовалюти зросла більш ніж удвічі, а за два тижні після обрання Трампа наступним президентом США та обрання до Конгресу низки законодавців, які підтримують криптовалюту, вона зросла приблизно на 40%.

Реклама:

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп підтримував цифрові активи, обіцяючи зробити США криптостолицею планети та накопичити національний запас біткоїнів.

З моменту виборів до біржових фондів, що торгують біткойнами, в США надійшло понад 4 млрд дол.

Акції компаній, пов'язаних з криптовалютами, злетіли разом з ціною біткоїна, а акції майнерської компанії MARA Holdings за ніч зросли майже на 14%, в той час, як збиткова компанія MicroStrategy, яка купувала біткоїни, зросла на 10%, і її ринкова капіталізація перевищила 100 млрд дол.

Реклама:

Нагадаємо:

Bitcoin піднявся до рекордного рівня вище 94 000 дол, оскільки повідомлення про те, що компанія Дональда Трампа веде переговори про купівлю криптовалютної компанії Bakkt, додало надії на сприятливий режим для криптовалют.