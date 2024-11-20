Bitcoin вперше подолав позначку в 94 тисячі доларів

Bitcoin піднявся до рекордного рівня вище 94 000 дол, оскільки повідомлення про те, що компанія Дональда Трампа веде переговори про купівлю криптовалютної компанії Bakkt, додало надії на сприятливий режим для криптовалют.

Про це повідомляє Reuters.

Bitcoin, найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі, цього року зросла більш ніж удвічі, досягнувши рекордно високого рівня 94 078 доларів.

Зростання біткойна до рекордного рівня було підтримано звітом про угоду Трампа, а також трейдерами, які скористалися першим днем ​​торгівлі опціонами на Nasdaq над Bitcoin ETF BlackRock.

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Криптовалюти різко зросли після виборів у США 5 листопада, оскільки трейдери припускають, що обіцяна новообраним президентом Трампом підтримка цифрових активів призведе до менш обмежувального режиму регулювання та пожвавить біткойн після кількох млявих місяців.

Нагадаємо:

Соціальна мережа Дональда Трампа (TMTG) веде переговори про купівлю Bakkt, майданчика для торгівлі криптовалютою, оскільки вона прагне вийти за рамки онлайн-спілкування.

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