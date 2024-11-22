Нефть продолжает недельный рост на беспокойстве из-за эскалации войны в Украине

Цены на нефть продолжили рост в пятницу, направляясь к недельному росту более чем на 4%, поскольку война в Украине усилилась, а Владимир Путин предупредил о глобальном конфликте.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 10 центов, или на 0,1%, до 74,33 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 13 центов, или на 0,2%, до 70,23 доллара за баррель.

Оба контракта подскочили на 2% в четверг и намерены достичь максимума в 4% на этой неделе, что является самым сильным недельным показателем с конца сентября, поскольку Москва усилила свое наступление на Украину после того, как США и Великобритания разрешили Киеву нанести удар по России своим оружием.

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В четверг Путин заявил, что выпустил баллистическую ракету по Украине, и предупредил о глобальном конфликте, что повышает риск перебоев в поставках нефти от одного из крупнейших мировых производителей.

В этом месяце Россия заявила, что добывает около 9 миллионов баррелей нефти в день, даже несмотря на сокращение добычи после запрета импорта, связанного с ее вторжением в Украину, и ограничения поставок группой стран-производителей ОПЕК+.

Украина использовала беспилотники для нанесения ударов по российской нефтяной инфраструктуре, в том числе в июне, когда она применила ударные беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы нанести удар по четырем российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Напомним:

С 13 ноября из-за поломки производственные процессы остановил НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) - четвертый в стране по объемам переработки нефти и второй по выпуску автомобильного бензина.

Объем мощностей первичной переработки нефти, простаивающих на нефтеперерабатывающих заводах России, в ноябре увеличился на 0,62 млн тонн (+34,4%) к прежнему плану, до 2,42 млн тонн.