Простій первинних потужностей на російських НПЗ збільшився на третину

Обсяг потужностей первинної переробки нафти, що простоюють на нафтопереробних заводах Росії, в листопаді збільшився на 0,62 млн тонн (+34,4%) до колишнього плану, до 2,42 млн тонн.

Про це свідчать розрахунки Reuters на основі даних джерел у галузі, передає enkorr.

Фактичний простій первинних потужностей за підсумками жовтня становив 4,56 млн тонн, знизившись до попередньої оцінки на 0,3 млн тонн (-0,7%).

Зростання видобувних потужностей у листопаді до попереднього прогнозу відбулося через продовження ремонтів і технологічних простоїв окремих первинних установок на Новошахтинському, Комсомольському, Новокуйбишевському НПЗ, "ОрскНОС", "НіжегородНОС" та "Уфанєфтєхім".

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Проте, як зазначається, з урахуванням імовірного продовження низки поточних ремонтів і простоїв на первинних установках НПЗ їх обсяг може зрости до 2,7 млн тонн (+10%) за підсумками місяця.

Сумарний простій первинного перероблення на російських НПЗ за січень-листопад 2024 року досяг 39,6 млн тонн, що на 5,8 млн тонн (+17%) перевищує показник за аналогічний період минулого року (33,8 млн тонн).

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Щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені зупинити переробку або скоротити обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.