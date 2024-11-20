Один із найбільших російських НПЗ частково зупинив роботу: причина

З 13 листопада через поломку виробничі процеси зупинив НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) - четвертий у країні за обсягами переробки нафти і другий за випуском автомобільного бензину.

Про це повідомляє The Moscow Times.

На принадлежащем "Лукойлу" заводе, который снабжает топливом в том числе московский регион, а в 2023 году выпустил более 11% всего бензина в России, сломалась установка каталитического крекигна КК-1.

Всего на заводе две таких установки - ключевых для производства бензина. Другая — КК-2 — находится на плановом ремонте.

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Завод, який за січень-вересень переробив 9,1 млн тонн нафти і випустив 6 млн тонн бензину і дизпалива, був змушений різко скоротити виробництво.

Поломка на заводі, де встановлено західне обладнання, стала другою з початку 2024 року.

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Щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені зупинити переробку або скоротити обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.