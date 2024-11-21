В пятницу в Украине будут действовать графики отключения света

В пятницу 22 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что время применения и объем ограничений будут такими:

6:00 - 7:00 - одна очередь отключений

7:00 - 18:00 - две очереди отключений

18:00 - 22:00 - одна очередь отключений

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

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В сообщении напоминают, что в течение суток - объем применения ограничений может быть изменен. Об этом можно узнать на сайте или официальных страницах своего облэнерго.

В "Укрэнерго" просят не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.