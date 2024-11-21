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В пятницу в Украине будут действовать графики отключения света

Четверг, 21 ноября 2024, 18:37 - Алексей Артемчук

В пятницу 22 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что время применения и объем ограничений будут такими:

  • 6:00 - 7:00 - одна очередь отключений
  • 7:00 - 18:00 - две очереди отключений
  • 18:00 - 22:00 - одна очередь отключений

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

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В сообщении напоминают, что в течение суток - объем применения ограничений может быть изменен. Об этом можно узнать на сайте или официальных страницах своего облэнерго.

В "Укрэнерго" просят не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

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Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

электроэнергия Украина Укрэнерго
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