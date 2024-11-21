Российский Центробанк ограничит закредитованность крупных компаний

ЦБ России установит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Как сообщили в ЦБ, к крупным заемщикам будут причислять тех, у кого консолидированный долг превышает 2% от капитала банковского сектора. Повышенная долговая нагрузка будет определяться коэффициентом покрытия процентов операционной прибыли. Он должен составлять не менее трех.

Только в случае выполнения двух критериев будут применяться надбавки, уточняет регулятор. Кроме того, необходимо, чтобы совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышала 100 млрд руб (1 млрд долл), добавляют в ЦБ.

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Напомним:

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

Ставки по потребительским кредитам в российских банках к началу ноября составляли от 25% до 38% годовых, но к 19 ноября максимальная ставка возросла до 44%.

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