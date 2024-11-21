У Росії ставки за споживчими кредитами сягнули 44%, ростуть проблеми з погашенням

Ставки за споживчими кредитами в російських банках на початок листопада становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальна ставка зросла до 44%.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У жовтні російські банки видали фізособам 1,94 млн готівкових кредитів на загальну суму 3,06 млрд дол (309 млрд рублів). Це на 28% менше, ніж у вересні, і на 43% менше, порівняно із жовтнем минулого року.

При цьому рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків впав до мінімуму з моменту пандемії в 2020 році. За вісім місяців 2024 року прострочили заборгованість 800 тис росіян, а загальна кількість неплатників сягнула 6,2 млн.

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Зазначається, що проблеми з погашенням кредитів мають майже половина позичальників: 35% мають малу складність, 12% – серйозну, а 1% визнають, що більше не можуть платити взагалі.

Нагадаємо:

Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.

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