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Apple предлагает построить завод в Индонезии пытаясь отменить запрет на iPhone 16

Четверг, 21 ноября 2024, 14:01 - Алексей Артемчук
 
Getty Images

Apple предложила потратить 100 млн долл на производственные мощности в Индонезии после того, как правительство этой юго-восточной азиатской страны запретило продавать свои последние iPhone.

Об этом сообщает Financial Times.

Американская компания предложила построить завод по производству аксессуаров и компонентов в Бандунге, Западная Ява, говорится в заявлении министерства промышленности. Изначально Apple предложила инвестировать 10 млн долл.

В октябре Индонезия наложила запрет на модели iPhone 16, ссылаясь на невыполнение компанией Apple требований по 40-процентной доле местного контента в телефонах и планшетах. Телефоны Google Pixel также были запрещены из-за несоответствия этому правилу.

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Индонезийское министерство заявило, что приветствует инвестиционные обязательства Apple и намерено провести встречу в четверг, чтобы обсудить это предложение.

Четвертая по численности населения страна мира является потенциально огромным рынком для продукции Apple. По данным министерства промышленности, количество активных мобильных телефонов в Индонезии составляет 354 миллиона, что превышает население страны, которое насчитывает около 280 миллионов.

В октябре Джакарта заявила, что Apple не выполнила первоначального обязательства инвестировать в страну 1,71 трлн. рупий (107 млн долл) и пока инвестировала только 1,48 трлн. рупий.

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