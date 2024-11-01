Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продаж телефонів Google Pixel

Індонезія заявила, що заборонила продаж смартфонів Google через правила, що вимагають використання компонентів місцевого виробництва, через кілька днів після блокування продажів iPhone 16 з тієї ж причини.

Про це повідомляє Reuters.

Індонезія заблокувала продаж телефонів Google Pixel, оскільки компанія не виконала правила, згідно з якими певні смартфони, що продаються на внутрішньому ринку, повинні містити щонайменше 40% деталей місцевого виробництва.

Google заявила, що її телефони Pixel наразі офіційно не розповсюджуються в Індонезії.

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Зазвичай компанії збільшують використання вітчизняних компонентів, щоб відповідати таким правилам, укладаючи партнерства з місцевими постачальниками або закуповуючи деталі на внутрішньому ринку.

Google та Apple не входять до числа найбільших виробників смартфонів в Індонезії. У першому кварталі 2024 року двома найбільшими виробниками смартфонів були китайська компанія OPPO та південнокорейська компанія Samsung.

Повідомляється, що Індонезія має величезне, технічно підковане населення, що робить цю країну Південно-Східної Азії ключовим цільовим ринком для інвестицій, пов'язаних з технологіями.

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Нагадаємо:

Влада Індонезії заборонила продаж смартфонів iPhone 16 через те, що місцевий підрозділ Apple не виконав вимоги країни щодо 40% локалізації виробництва смартфонів та планшетів.