Індонезія заборонила продаж найновіших iPhone: причина

Влада Індонезії заборонила продаж смартфонів iPhone 16 через те, що місцевий підрозділ Apple не виконав вимоги країни щодо 40% локалізації виробництва смартфонів та планшетів.

Про це повідомляє Bloomberg.

"iPhone 16 поки що не можна продавати в Індонезії. Використання телефону тепер незаконне", – сказав міністр промисловості Індонезії Агуса Гуміванга Картасасміта.

Раніше Мінпромисловості заявило, що Apple інвестувала в Індонезію лише 1,5 трлн рупій (95 млн дол), що нижче за обіцяні 1,7 трлн рупій. Apple збудувала в країні чотири академії розробників замість створення місцевого виробничого підприємства.

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Виробники телефонів, такі як Samsung Electronics і Xiaomi, відкрили заводи в Індонезії, щоб відповідати правилам внутрішньої локалізації, запроваджені у 2017 році. Виробникам електроніки необов'язково локалізувати продукти до 40%, вони можуть виконувати вимоги й іншими способами: наприклад, закуповувати в Індонезії матеріали чи наймати місцевих робітників.

Зазначається, що Apple не входить до найбільших брендів смартфонів у Індонезії, але для компанії це потенційний ринок. У країні з населенням 250 млн осіб зареєстровано понад 350 млн активних мобільних телефонів.

В повідомленні додають, що Індонезія має давню історію використання торгових обмежень, щоб змусити іноземні компанії виробляти більше товарів у країні.

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В 2024 році уряд посилив правила імпорту широкого спектра товарів, що призвело до дефіциту ноутбуків та автомобільних шин. З іншого боку, тривала заборона на експорт мінеральних руд, таких як нікель, призвела до швидкого розвитку сектору акумуляторів в Індонезії.