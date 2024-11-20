ЕЦБ бьет тревогу из-за высокого долгового риска кризиса в еврозоне и низкого роста

Еврозона рискует получить еще один долговой кризис, если блок не сможет ускорить рост, снизить государственный долг и устранить политическую неопределенность, предупреждает Европейский центральный банк.

Об этом сообщает Financial Times.

В своем ежегодном Обзоре финансовой стабильности ЕЦБ забил тревогу из-за потенциального возвращения "беспокойства рынка относительно устойчивости суверенного долга".

Он указал на "повышенный уровень долга и высокий бюджетный дефицит", а также на вялый рост и неопределенность, вызванные недавними "результатами выборов на европейском и национальном уровнях, особенно во Франции".

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Отмечается, что Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, также указал на "плохое историческое соблюдение фискальных правил ЕС" некоторыми правительствами ЕС.

Стоимость заимствований таких стран, как Италия и Испания, которые оказались в центре кризиса еврозоны, остается намного ниже пиковых значений, которых они достигли во время рыночных потрясений более десяти лет назад. Но беспокойство инвесторов в последнее время возросло из-за долгов таких стран, как Франция.

Различие между 10-летними облигациями Украины и Германии - показатель беспокойства инвесторов относительно ее долга - в этом месяце достиг 0,78%, что близко к 12-летнему максимуму, достигнутому накануне парламентских выборов летом этого года.

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ЕЦБ заявил, что расходы на государственное финансирование могут вырасти из-за макроэкономических шоков, подчеркнув "слабые" фундаментальные показатели и "пролонгацию" суверенного долга по более высоким процентным ставкам.

Напомним:

Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал Евросоюз дополнительно инвестировать до 800 млрд евро в год, чтобы сократить отставание от США и Китая.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2019 года снизил ключевые ставки на 0,25%: по депозитам - до 3,75%, базовую процентную ставку - до 4,25%, маржинальную кредитную ставку - до 4,5%.