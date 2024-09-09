ЄС треба 800 мільярдів євро інвестицій на рік, щоб зберегти конкурентоспроможність
Колишній очільник Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драґі закликав Євросоюз додатково інвестувати до 800 млрд євро на рік, щоб скоротити відставання від США і Китаю.
Про це пише агентство Bloomberg.
У своєму довгоочікуваному звіті про конкурентоспроможність Європейського Союзу Драгі закликав блок розвивати передові технології, розробити план досягнення кліматичних цілей і посилити оборону та безпеку критично важливої сировини, назвавши це завдання "екзистенціальним викликом".
Драгі заявив, що Європі потрібно буде збільшити інвестиції приблизно на 5 відсоткових пунктів від ВВП блоку - рівень, якого не спостерігався понад 50 років - для того, щоб трансформувати свою економіку так, щоб вона могла залишатися конкурентоспроможною.
Він попередив, що економічне зростання ЄС "стабільно повільніше", ніж у США, що ставить під сумнів здатність блоку оцифрувати і декарбонізувати економіку досить швидко, щоб мати можливість змагатися зі своїми конкурентами на сході і заході.
"Вперше з часів холодної війни ми повинні по-справжньому побоюватися за наше самозбереження", - сказав Драгі журналістам у Брюсселі в понеділок. "І причина для об'єднаної відповіді ще ніколи не була такою переконливою, і я впевнений, що в нашій єдності ми знайдемо сили для реформ".
У звіті Драгі зазначається, що економічне зростання в ЄС протягом останніх двох десятиліть було стабільно повільнішим, ніж у США, що зумовлено меншими досягненнями у сфері продуктивності праці.
Німеччина стала особливо слабким місцем, оскільки її промисловий сектор продовжує боротися з високими цінами на енергоносії та втратою конкурентоспроможності на користь Китаю. Валовий внутрішній продукт найбільшої економіки єврозони ледь перевищує показники до пандемії.
Наслідки повільного реагування на виклики, пов'язані з американським фінансовим стимулюванням "зеленого" переходу та агресивними промисловими планами Китаю, який інвестує мільярди доларів у субсидії, вже відчуваються в деяких ключових галузях промисловості.
Економічна правда.