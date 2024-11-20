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Поставки газа РФ в ЕС через Украину стабильны, несмотря на конфликт "Газпрома" - Reuters

Среда, 20 ноября 2024, 12:56 - Алексей Артемчук

Экспорт российского газа в Европу через Украину в среду, 20 октября, был стабильным, свидетельствуют данные подконтрольного Кремлю "Газпрома", причем потоки в Австрию из Словакии также не изменились.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу, 16 октября, "Газпром" прекратил поставки газа австрийской OMV из-за контрактного спора, сообщила венская компания, в то время как "Газпром" этого не комментирует.

Куда были перенаправлены объемы газа, предназначенные для OMV, непонятно.

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Словацкая государственная компания SPP заявила, что продолжает получать газ из России, и предположила, что другие покупают больше, поскольку в Европе все еще существует "большой интерес" к российскому газу.

Газпром заявил, что в среду отправит 42,4 миллиона кубометров газа в Европу через Украину, столько же, сколько и во вторник.

Запросы на поставки газа в Австрию из Словакии были стабильными по сравнению с уровнем вторника, примерно на 13% ниже уровня, который наблюдался до того, как Россия прекратила поставки газа компании OMV. Заявки на поставки в Чехию из Словакии соответствовали уровням этого месяца.

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Напомним:

Российский газовый гигант "Газпром" сообщил, что во вторник направит 42,4 миллиона кубометров газа в Европу через Украину - Австрия все еще получает российский газ.

Российский "Газпром" прекратил поставки газа австрийской энергетической компании OMV через несколько часов после того, как Вена заявила, что Россия предупредила, что перекроет потоки.

РФ ЕС газ Украина Газпром
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