Поставки газа РФ в ЕС через Украину стабильны, несмотря на конфликт "Газпрома" - Reuters

Экспорт российского газа в Европу через Украину в среду, 20 октября, был стабильным, свидетельствуют данные подконтрольного Кремлю "Газпрома", причем потоки в Австрию из Словакии также не изменились.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу, 16 октября, "Газпром" прекратил поставки газа австрийской OMV из-за контрактного спора, сообщила венская компания, в то время как "Газпром" этого не комментирует.

Куда были перенаправлены объемы газа, предназначенные для OMV, непонятно.

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Словацкая государственная компания SPP заявила, что продолжает получать газ из России, и предположила, что другие покупают больше, поскольку в Европе все еще существует "большой интерес" к российскому газу.

Газпром заявил, что в среду отправит 42,4 миллиона кубометров газа в Европу через Украину, столько же, сколько и во вторник.

Запросы на поставки газа в Австрию из Словакии были стабильными по сравнению с уровнем вторника, примерно на 13% ниже уровня, который наблюдался до того, как Россия прекратила поставки газа компании OMV. Заявки на поставки в Чехию из Словакии соответствовали уровням этого месяца.

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Напомним:

Российский газовый гигант "Газпром" сообщил, что во вторник направит 42,4 миллиона кубометров газа в Европу через Украину - Австрия все еще получает российский газ.

Российский "Газпром" прекратил поставки газа австрийской энергетической компании OMV через несколько часов после того, как Вена заявила, что Россия предупредила, что перекроет потоки.