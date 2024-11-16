Росія припинила постачання газу до Австрії

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Російський "Газпром" припинив постачання газу австрійській енергетичній компанії OMV через кілька годин після того, як Відень заявив, що Росія попередила, що перекриє потоки.

Про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю Австрія заявила, що Москва поінформувала її про те, що газ буде відключений з суботи 16 листопада після арбітражного рішення, винесеного на користь OMV, найбільшого австрійського постачальника енергоносіїв, через невиконання "Газпромом" зобов'язань щодо поставок газу до його німецького підрозділу.

У суботу австрійський енергетичний регулятор E-Control заявив, що поставки "Газпрому" для OMV припинилися о 6 ранку за місцевим часом (7 ранку за Києвом), додавши, що ціни і поставки для австрійських клієнтів залишаються стабільними.

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OMV намагається стягнути з "Газпрому" 230 мільйонів євро збитків, присуджених в арбітражі.

Газпром заявив, що в суботу відправить 42,4 млн кубометрів газу в Європу через Україну, тобто такий самий обсяг, як і в п'ятницю.

Потоки в Словаччину з України були стабільними, але номінації на потоки в Австрію зі Словаччини були приблизно на 16% нижчими за середні показники цього місяця, свідчать дані оператора газотранспортної системи Eustream.

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На OMV зазвичай припадає близько 40% потоків російського газу через Україну, або близько 17 млн кубометрів на добу.

Один з останніх головних російських газових маршрутів до Європи - трубопровід радянських часів Уренгой-Помари-Ужгород через Україну - має бути закритий наприкінці цього року, оскільки Київ не хоче продовжувати п'ятирічну транзитну угоду, якою північносибірський газ постачається до Словаччини, Чехії та Австрії.

Без Австрії значні обсяги російського газу надходитимуть лише до двох європейських країн - Угорщини та Словаччини, у випадку з Угорщиною через трубопровід, що проходить переважно через Туреччину.

За даними Reuters, у 2023 році Росія відправила через Україну близько 15 мільярдів кубометрів газу, що становить близько 8% від пікових потоків російського газу до Європи різними маршрутами у 2018-2019 роках.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2023 році український транзитний маршрут задовольнив 65% попиту на газ в Австрії та її східних сусідах - Угорщині та Словаччині.

Нагадаємо:

Єврокомісія підвищила очікування щодо вартості газу в Європі цього року на 9,7%, а 2025 року – на 14,4%.