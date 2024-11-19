РФ продовжує поставки газу до Австрії попри обіцянку припинити їх

Російський газовий гігант "Газпром" повідомив, що у вівторок направить 42,4 мільйона кубометрів газу до Європи через Україну — Австрія все ще отримує російський газ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Європейські енергетичні ринки залишаються напруженими через суперечку між "Газпромом" та австрійською компанією OMV, яка призвела до зупинки постачання газу до OMV у суботу.

"Газпром" припинив поставки для OMV після того, як австрійська компанія пригрозила конфіскацією частини газу як компенсації за арбітражне рішення, вигране в спорі щодо контракту.

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Попри це, щоденні постачання газу до Європи через Україну залишаються на нормальному рівні, а газ продовжує надходити до Австрії.

У вівторок заявки на постачання газу зі Словаччини до Австрії зросли на 6% порівняно з понеділком, але залишаються на 12% нижче рівня, зафіксованого до зупинки постачання для OMV. Хто саме купує газ, який раніше призначався для OMV, залишається невідомим.

Заявки на постачання газу з України до Словаччини залишаються майже незмінними, як і заявки на транспортування зі Словаччини до інших країн, за даними оператора газотранспортної системи Eustream.

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Нагадаємо:

Російський "Газпром" припинив постачання газу австрійській енергетичній компанії OMV через кілька годин після того, як Відень заявив, що Росія попередила, що перекриє потоки.