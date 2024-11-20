Энергетики отменили отключения света в 9 областях Украины
Среда, 20 ноября 2024, 13:24 -
НЭК "Укрэнерго" утром среды отменила распоряжение о применении графиков почасовых отключений в ряде областей.
Об этом сообщают операторы системы распределения (ОСР), пишет "Интерфакс-Украина".
Согласно мониторингу "Энергореформы", по состоянию на среду об отмене графиков сообщили операторы Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ровенской, Волынской областей, где графики не применялись в понедельник и вторник.
Кроме того, отключения света отменили в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.
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Напомним:
После 3 дней "блэкаута" Одесская область со среды 20 ноября возвращается к графикам стабилизационных отключений света.
В среду 20 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 6:00 до 22:00.
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