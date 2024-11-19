Одещина з середи повертається до відключень світла за графіками

Після 3 днів "блекауту" Одеська область з середи 20 листопада повертається до графіків стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Одещина: завтра з 06:00 повертаємось до графіків відключень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в Одеській області дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень.

Реклама:

1 група: світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00.

2 група: світло буде відсутнє з 07:00 до 11:00.

3 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00, а також з 18:00 до 22:00.

4 група: світло буде відсутнє з 12:00 до 14:00, а також з 21:00 до 23:00.

5 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 16:00.

6 група: світло буде відсутнє з 06:00 до 08:00, а також з 15:00 до 17:00.

Важливо. Відключення можуть корегуватись впродовж дня у випадку, якщо "Укренерго" оновлюватиме команди згідно з ситуацією в енергосистемі.