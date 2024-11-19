Графики отключения света на среду: ограничения будут легче
В среду 20 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 6:00 до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что будут выключать одну очередь (4 часа без света для очереди в сутки).
Энергетики напомнили, что причина введения ограничений - это повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда она появляется по графику", - добавили в энергокомпании.
В то же время в среду ограничения будут легче вторника, когда выключали до 2 очередей одновременно в отдельные часы.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.Реклама:
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет