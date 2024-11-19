Графики отключения света на среду: ограничения будут легче

В среду 20 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что будут выключать одну очередь (4 часа без света для очереди в сутки).

Энергетики напомнили, что причина введения ограничений - это повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября

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"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда она появляется по графику", - добавили в энергокомпании.

В то же время в среду ограничения будут легче вторника, когда выключали до 2 очередей одновременно в отдельные часы.