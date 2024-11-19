Китай обещает открыть рынки для иностранцев и поддержать Гонконг

Пекин заявил руководителям Уолл-стрит, что он будет продолжать реформы рынка капитала и открывать свой финансовый сектор для иностранцев, одновременно поддерживая Гонконг в укреплении его репутации как глобального финансового центра.

Об этом сообщает Reuters.

Обещание китайских политиков на Глобальном инвестиционном саммите финансовых лидеров появилось на фоне растущей геополитической напряженности после избрания Дональда Трампа следующим президентом США и дестабилизирующего замедления второй по величине экономики мира.

Председатель Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) У Цин добавил, что Китай устранит инвестиционные барьеры и введет меры поддержки, одновременно углубляя реформы рынка капитала.

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Вице-премьер-министр Китая Хэ Лифэн заявил, что Пекин также поддержит больше высококачественных предприятий из Китая для размещения и выпуска облигаций в Гонконге, предлагая поддержку городу.

В 2024 году в Гонконге было зарегистрировано листингов на сумму 9,1 млрд долл по сравнению с 5,88 млрд долл в 2023 году. Несмотря на рост, объемы эмиссии остаются далекими от пикового показателя 2020 года, который составлял 51,6 млрд долл.

Замедление темпов заключения сделок побудило западные и китайские финансовые компании сократить сотни рабочих мест в сфере инвестиционного банкинга за последние два года. Некоторые международные юридические фирмы также сократили или прекратили свою деятельность в регионе Большого Китая.

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Напомним:

Экономика Китая набрала обороты в октябре, причем первые показатели указывают на восстановление после того, как правительство начало внедрять меры стимулирования в конце сентября.

Китай представил долговой пакет на 10 трлн юаней (1,40 трлн долл), чтобы облегчить финансовые трудности местных органов власти и стабилизировать слабый экономический рост.