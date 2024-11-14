Економіка Китаю покаже зростання після стимулів – Bloomberg

Економіка Китаю набрала обертів у жовтні, причому перші показники вказують на відновлення після того, як уряд почав впроваджувати заходи стимулювання наприкінці вересня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що промислове виробництво та роздрібні продажі зростатимуть швидшими темпами у жовтні порівняно з вереснем, згідно з прогнозами економістів в опитуванні Bloomberg.

Урядова підтримка ринку житла, ймовірно, сприяла зростанню продажів житла, тоді як тривалі вихідні на початку жовтня підтримали роздрібну торгівлю та туристичні витрати.

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Подальші ознаки поліпшення стали б останнім свідченням повороту після того, як темпи зростання в Китаї сповільнилися до найнижчих за останні 18 місяців через спад на ринку нерухомості, слабкий попит і падіння цін.

Але повернення новообраного президента Дональда Трампа до Білого дому на початку наступного року може зірвати відновлення, оскільки він погрожує запровадити тарифи на всі китайські поставки до США, що може призвести до різкого падіння експортних надходжень.

Прогнозується, що промислове виробництво в жовтні зросте на 5,6% порівняно з попереднім роком, що є максимальним показником з травня.

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Роздрібні продажі можуть зрости на 3,8% порівняно з 2023 роком, що є найшвидшим темпом цього року.

Інвестиції в основний капітал, ймовірно, зростуть до 3,5% за перші 10 місяців порівняно зі зростанням на 3,4% у січні-вересні.

Інвестиції в нерухомість, ймовірно, впадуть на 9,9% за перші 10 місяців, що є незначним покращенням порівняно з падінням на 10,1% за перші дев'ять місяців.

Очікується, що рівень безробіття серед міського населення у жовтні становитиме 5,1%, не змінившись порівняно з попереднім місяцем.

Прогнозується, що роздрібні продажі в Китаї досягнуть рекордного рівня в 4,5 трильйона юанів (623 мільярди дол), чому сприяли тижневі вихідні, під час яких було здійснено понад три чверті мільярда внутрішніх поїздок.

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