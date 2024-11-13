Китай запроваджує податкові стимули для відродження сектору нерухомості

Китай представив податкові стимули для підтримки хворого сектора нерухомості, які набудуть чинності з 1 грудня 2024 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю.

Міністерство розширить перелік об'єктів, які підлягають оподаткуванню податком на нерухомість за ставкою 1%, включивши до нього квартири площею до 140 квадратних метрів, порівняно з попередніми 90 квадратними метрами.

Мінімальна ставка податку на додану вартість на землю буде знижена на 0,5%.

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Нагадаємо:

Китай представив борговий пакет на 10 трлн юанів (1,40 трлн дол), щоб полегшити фінансові труднощі місцевих органів влади та стабілізувати слабке економічне зростання.

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