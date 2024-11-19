Восстановление "Охматдета": Ляшко рассказал, когда начнется работа

Фото: Суспільне Новини

Строительные работы по восстановлению главного корпуса детской больницы Охматдет в Киеве, которая пострадала в результате российской ракетной атаки 8 июля, рассчитывают начать весной 2025 года.

Об этом на встрече с журналистами сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"Мы хотим на весну зайти в строительные работы", - отметил Ляшко.

По его словам, конкретные сроки выполнения работ по восстановлению можно будет назвать после разработки проектной документации.

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Как рассказал на встрече заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов, сейчас проведено техническое обследование главного и хирургического корпусов, есть технический отчет. Его должна оценить служба заказчика, которой выступает международная инжиниринговая компания Eptisa, поскольку сама больница не имеет возможностей провести техническую оценку.

По словам Адаманова, компания имеет представительство в Украине, где работают специалисты с украинскими сертификатами, которые понимают украинский контекст. Эти консультанты, как отметил Адаманов, будут осуществлять техническое, экономическое, организационное и экологическое сопровождение проекта восстановления как главного, так и хирургического корпусов НДСБ "Охматдет". Это будет осуществляться за грантовые средства, предоставленные Всемирным банком, соглашение о чем было согласовано и подписано 14 ноября.

Сейчас НИИ "Проектреконструкция" уже предоставил технический отчет со сметой и объемом строительных работ. Инжиниринговая компания проведет проверку этих документов, после чего их доставят на государственную экспертную оценку.

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После этого служба заказчика может подготовить задание для проектирования, которое является составляющей тендерной документации.

"Есть два сценария: мы можем успеть уже в ноябре объявить тендер на разработку проекта, и худший сценарий - в декабре. Но в любом случае, в этом году мы объявляем тендер на проектную документацию", - сказал Адаманов.

По словам Ляшко, инжиниринговая компания уже проводит работу по оценке материалов, которые могут использовать при восстановлении. "Сначала сделают проектирование, проект потребует согласования с Мининфраструктуры, потому что Охматдет (главный корпус - ред.) строился по экспериментальному проекту в 2012 году. После этого - конкурс на строительную компанию", - сказал министр.

Он добавил, что для токсикологического и административного корпусов будут разработаны проекты консервации, поскольку эти здания являются объектами культурного наследия. Консервация рассчитана на пять лет, по корпусам также будет представлен технический отчет, на основе которого будут принимать решение о восстановлении этих объектов.

Также будет восстановлена трансформаторная подстанция, которая тоже была разрушена в результате атаки. USAID предоставит для Охматдета шесть трансформаторов, их доставка планируется в январе 2025 года. Сейчас электроснабжение Охматдета обеспечивают три временных трансформатора, которые предоставил ДТЭК.

Напомним:

В июле БО "Благотворительный фонд „Охматдет" выбрал ООО „Буд-технолоджи" победителем тендера за 307 млн грн на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

В дальнейшем стало известно, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.

5 августа стало известно, что "Охматдет" планирует потратить 14 миллионов на консультанта по ремонту и технадзор. Эти тендеры тоже отменят.

Позже Минздрав начал создавать совет по контролю восстановления "Охматдета".

Корпус "Охматдета" был поврежден в июле в результате российского обстрела.