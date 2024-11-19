За время большой войны в бюджет привлекли почти 1,4 триллиона через выпуск ОВГЗ

За 1000 дней полномасштабного вторжения через выпуск облигаций внутренних государственных займов в государственный бюджет привлекли 1,36 трлн грн (36,8 млрд долларов США) в эквиваленте.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В Минфине отмечали, что за этот период инвестиции от физических лиц увеличились в 2,8 раза – с 25,5 млрд грн в обращении на 24 февраля 2022 года до 72,61 млрд грн на 19 ноября 2024 года.

Минфин

Средства направляются на финансовые потребности государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны.

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На физических лиц приходится более 4% портфеля ОВГЗ по сравнению с 2,5% в начале полномасштабного вторжения. Средневзвешенная доходность ОВГЗ за первые 10 месяцев 2024 года составила 16,05%.

С начала 2014 года объемы инвестиций граждан в ОВГЗ выросли в более чем 600 раз.

Купить украинские облигации можно в 25 странах, а с сентября 2023 года рынок ОВГЗ стал доступным для иностранных физических лиц дистанционно. Наибольшее количество иностранных розничных инвесторов в украинские ОВГЗ из Японии, Германии и США.

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Напомним:

Министерство финансов 5 ноября 2024 года на аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 21,46 миллиарда гривен. В октябре 2024 года Министерство финансов привлекло рекордную сумму от выпуска государственных облигаций – 106,9 млрд в эквиваленте, из которых 82,8 млрд составляли военные облигации.