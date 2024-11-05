Минфин разместил облигаций на 21 миллиард: какая доходность
Вторник, 5 ноября 2024, 20:40 -
Министерство финансов 5 ноября 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 21,46 миллиарда гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
"Сегодня Минфин разместил облигации на почти 21,5 млрд гривен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:
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- 5 млрд грн под 15,20% с погашением через 1,5 года;
- 5,1 млрд грн под 13,95% с погашением через 2 года;
- 5,06 млрд грн под 16,20% с погашением через 2,4 года;
- 5,2 млрд грн под 15,02% с погашением через 3 года;
- 977 млн грн под 16,80% с погашением через 3,3 года.
Напомним:
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - июль 2024 года составили 873,2 млрд грн, из них 32% поступило от размещения ОВГЗ.
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