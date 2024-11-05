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Минфин в октябре привлек рекордную сумму от выпуска гособлигаций

Вторник, 5 ноября 2024, 12:48 - Алексей Артемчук

В октябре 2024 года Министерство финансов привлекло рекордную сумму от выпуска государственных облигаций - 106,9 млрд в эквиваленте, из которых 82,8 млрд составляли военные облигации.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

С начала 2024 года объем привлеченных через ОВГЗ денег достиг почти 500 млрд, а за весь период военного положения превысил 1,3 трлн. Показатель рефинансирования за январь - октябрь 2024 года улучшился до 158% против 145% за аналогичный период прошлого года.

Деньги направляются на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в частности на расходы сектора безопасности и обороны.

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По состоянию на 1 ноября, в обращении находятся ОВГЗ на более 1,76 трлн. Основными владельцами остаются коммерческие банки (46,7%) и НБУ (38,5%). Меньшие доли принадлежат юридическим лицам (8,4%), физическим лицам (4%), нерезидентам (1,3%) и другим участникам рынка.

Доходность гривневых ОВГЗ в октябре составила 15,6%, а долларовых - 4,62%.

Напомним:

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В августе 2024 года Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций 29,1 млрд грн, доля физлиц уже достигает 4%.

Минфин облигации ОВГЗ
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