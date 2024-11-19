В бюджет на 2025 год заложили деньги из увеличенных налогов, которые еще не подписали – нардеп
Вторник, 19 ноября 2024, 13:45 -
В бюджете на 2025 год заложили 141 миллиард гривен из налогового законопроекта №11416-д, который приняли в Раде, но еще не подписан президентом.
Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк
"Выступление Министра финансов, говорит что в Бюджете заложено +141 млрд грн от налогового законопроекта №11416-д", - сообщил он.
Железняк напомнил, что уже идет 36 день как президент Украины Владимир Зеленский не подписывает законопроект о повышении налогов.
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Ранее, сообщалось, что новые налоговые инициативы принесут в госбюджет 137 миллиардов гривен в 2025 году.
Напомним:
Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов.
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Верховная Рада поддержала законопроект по бюджету Украины на 2025 год в первом чтении.
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