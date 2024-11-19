Для Киева и двух областей изменили графики отключения света

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях адаптировали графики отключения света к ежедневным изменениям в энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отныне, график будет состоять из двух зон: светлая - электричество есть. Темная зона - свет отсутствует.

График отключений будут публиковать ежедневно. Их можно посмотреть по запросу в телеграмм-ботах ДТЭК.

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"Старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте вашего оператора системы распределения. Вы сможете их использовать, если они для вас более привычны", - добавили в ДТЭК.

В случае изменений в графиках и работе энергосистемы энергетики оперативно предупредят об этом.