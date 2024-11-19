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Укр / Рус

Для Киева и двух областей изменили графики отключения света

Вторник, 19 ноября 2024, 11:23 - Артур Крыжный

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях адаптировали графики отключения света к ежедневным изменениям в энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отныне, график будет состоять из двух зон: светлая - электричество есть. Темная зона - свет отсутствует.

График отключений будут публиковать ежедневно. Их можно посмотреть по запросу в телеграмм-ботах ДТЭК.

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"Старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте вашего оператора системы распределения. Вы сможете их использовать, если они для вас более привычны", - добавили в ДТЭК.

В случае изменений в графиках и работе энергосистемы энергетики оперативно предупредят об этом.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

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Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

энергетика электроэнергия
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