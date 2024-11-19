Для Киева и двух областей изменили графики отключения света
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях адаптировали графики отключения света к ежедневным изменениям в энергосистеме.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Отныне, график будет состоять из двух зон: светлая - электричество есть. Темная зона - свет отсутствует.
График отключений будут публиковать ежедневно. Их можно посмотреть по запросу в телеграмм-ботах ДТЭК.
"Старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте вашего оператора системы распределения. Вы сможете их использовать, если они для вас более привычны", - добавили в ДТЭК.
В случае изменений в графиках и работе энергосистемы энергетики оперативно предупредят об этом.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.Реклама:
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет