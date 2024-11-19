Компания Трампа ведет переговоры о покупке площадки для торговли криптовалютами

Социальная сеть Дональда Трампа (TMTG) ведет переговоры о покупке Bakkt, площадки для торговли криптовалютой, поскольку она стремится выйти за рамки онлайн-общения.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания новоизбранного президента США Трампа, в которой он пообещал сохранить свою 53% долю, приближается к покупке всех акций Bakkt.

Отмечается, что рыночная капитализация Bakkt составляла чуть более 150 млн долл.

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TMTG, которая управляет Truth Social, стала одной из самых активно торгуемых акций США после победы Трампа на выборах, поскольку розничные инвесторы пытаются заработать на ее часто нестабильных торговых движениях.

Хотя в этом году TMTG получила лишь 2,6 млн долл прибыли, ее капитал оценивается в 6 млрд долл, что дает ее руководству ценную валюту для покупки других компаний.

Акции Bakkt взлетели на 162% после сообщения о переговорах. Акции TMTG выросли примерно на 16,7%.

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Напомним:

Bitcoin обновил исторический максимум цены и достиг пика в $82394 на ожиданиях благоприятной регуляции после избрания Дональда Трампа президентом США и сторонников криптовалют в Конгресс.

Bitcoin на короткое время взлетел выше 93 тысяч долларов, поскольку ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральным резервом добавили импульса.

Акции Trump Media & Technology Group выросли после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продавать свою долю в компании, которая владеет его социальной сетью Truth Social.