Компания Трампа ведет переговоры о покупке площадки для торговли криптовалютами
Социальная сеть Дональда Трампа (TMTG) ведет переговоры о покупке Bakkt, площадки для торговли криптовалютой, поскольку она стремится выйти за рамки онлайн-общения.
Об этом сообщает Financial Times.
Компания новоизбранного президента США Трампа, в которой он пообещал сохранить свою 53% долю, приближается к покупке всех акций Bakkt.
Отмечается, что рыночная капитализация Bakkt составляла чуть более 150 млн долл.
TMTG, которая управляет Truth Social, стала одной из самых активно торгуемых акций США после победы Трампа на выборах, поскольку розничные инвесторы пытаются заработать на ее часто нестабильных торговых движениях.
Хотя в этом году TMTG получила лишь 2,6 млн долл прибыли, ее капитал оценивается в 6 млрд долл, что дает ее руководству ценную валюту для покупки других компаний.
Акции Bakkt взлетели на 162% после сообщения о переговорах. Акции TMTG выросли примерно на 16,7%.
Напомним:
Bitcoin обновил исторический максимум цены и достиг пика в $82394 на ожиданиях благоприятной регуляции после избрания Дональда Трампа президентом США и сторонников криптовалют в Конгресс.
Bitcoin на короткое время взлетел выше 93 тысяч долларов, поскольку ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральным резервом добавили импульса.
Акции Trump Media & Technology Group выросли после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продавать свою долю в компании, которая владеет его социальной сетью Truth Social.