Bitcoin оновив історичний максимум ціни: до чого тут Трамп

Bitcoin оновив історичний максимум ціни і сягнув піка у $82,394 на очікуваннях сприятливої регуляції після обрання Дональда Трампа президентом США та прихильників криптовалют до Конгресу.

Це випливає з даних CoinDesk.

Станом на 12:53 ціна основної криптовалюти становила $82,086. Капіталізація криптовалюти сягнула $1,62 трильйона.

Найбільша криптовалюта у світі вже більш ніж подвоїла свою вартість з мінімуму цього року у $38,505.

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На цей же час друга за капіталізацією криптовалюта Etherium сягнула $3,181 за одиницю.

За даними агентства Reuters, зростання Bitcoin засноване на очікуваннях, що криптовалюти отримають потужний розвиток у сприятливому регуляторному середовищі після обрання Дональда Трампа президентом США та прихильників криптовалют до Конгресу.

"Трампівський підйом біткоїна триває... з огляду на те, що республіканці близькі до того, щоб отримати контроль над палатою представників і підтвердити "червону хвилю" в Конгресі, схоже, що прихильники криптовалют роблять ставку на дерегуляцію цифрових валют," — сказав Метт Сімпсон, старший аналітик ринку в City Index.

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Нагадаємо:

Криптовалюта Bitcoin, яку кандидат в президенти США Дональд Трамп обіцяв легалізувати, зросла більш ніж на 9% оновивши історичний рекорд в 74 тисячі доларів.