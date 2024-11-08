Акції Trump Media зросли після того, як Трамп заявив, що не буде їх продавати
Акції Trump Media & Technology Group зросли після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру продавати свою частку в компанії, яка володіє його соціальною мережею Truth Social.
Про це повідомляє Reuters.
У дописі на Truth Social Трамп відкинув те, що він назвав чутками про те, що він планує продати акції.
Акції компанії зросли приблизно на 8,7% до 30,15 дол на ранкових торгах на біржі Nasdaq після попереднього зростання на 12,5%.
У четвер, 7 листопада, акції компанії впали, оскільки спекулятивні ставки на перемогу Трампа на другий термін втратили силу через день після його перемоги над демократом Камалою Гарріс.
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Нагадаємо:
Акції медіакомпанії Trump Media & Technology Group зросли відразу на 50% після того, як стало очевидним, що Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США.