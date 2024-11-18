Большинство украинцев не тратят национальный кэшбэк, в Минэкономики назвали причины

Более полумиллиона украинцев пока держат на счетах начисленные им деньги национального кэшбэка. Потратили деньги примерно 120 000 украинцев.

Об этом сообщает Минэкономики.

В министерстве объясняют слабую активность в использовании денег небольшими суммами накопленного кэшбэка. Украинцы получили пока что только одну выплату кэшбэка - за сентябрь. Это всего 37,2 млн грн, или в среднем 57,5 грн на человека.

Примерно половина украинцев потратили деньги кэшбэка на пополнение мобильного, 35% оплатили коммуналку, остальные рассчитались за интернет, транспорт и услуги питания.

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За октябрь украинцы накопили уже втрое больше кэшбэка за покупку украинских товаров - примерно 125 млн грн. Объем накопленных средств за первую половину ноября уже превысил показатели октября.

Сообщается, что выплата кэшбэка за октябрь будет в конце ноября, за ноябрь - в конце декабря. Кэшбек за декабрь украинцы получат в феврале 2025 года.

По состоянию на середину ноября 3,8 млн граждан открыли 4,2 млн карт "Национальный кэшбек" в 13 банках. Однако активировали эти карты в Дії только 2,5 млн украинцев. Для получения кэшбэка активация карты для выплат Дії обязательна.

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Кэшбек в размере 10% начисляется на более 320 000 украинских товаров от 1580 производителей.

Согласно текущим условиям программы, потратить средства национального кэшбэка можно только на услуги.

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Напомним:

Общая сумма кэшбека, начисленного украинцам за октябрь, составляет 125 млн грн. Это втрое больше, чем в сентябре.