Національний кешбек: українцям у жовтні нарахували втричі більше, ніж у вересні
Загальна сума кешбеку, нарахованого українцям за жовтень, становить 125 млн грн. Це втричі більше, ніж у вересні.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Зазначається, що майже вдвічі зросла і кількість споживачів — учасників програми. Станом на 31 жовтня вже 3 мільйони громадян відкрили 3,2 млн карток Національний кешбек.
"Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада на картку для виплат "Національний кешбек". Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в Дії. Це зробили 1,9 мільйони громадян", - розповіла Юлія Свириденко.
За її інформацією, напередодні держава здійснила виплату кешбеку за вересень. Тоді українці отримали 37,2 млн грн.
Нагадаємо:
Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми. На кінець жовтня півтори тисячі виробників включили в програму 300 тисяч місцевих товарів.
Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.
Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:
- Відкрити картку для виплат Національний кешбек у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток. У програмі беруть участь ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім.
- Надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки.
- У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" активувати картку "Національний кешбек" для виплат.