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Національний кешбек: українцям у жовтні нарахували втричі більше, ніж у вересні

Понеділок, 4 листопада 2024, 15:21 - Віктор Волокіта

Загальна сума кешбеку, нарахованого українцям за жовтень, становить 125 млн грн. Це втричі більше, ніж у вересні. 

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що майже вдвічі зросла і кількість споживачів — учасників програми. Станом на 31 жовтня вже 3 мільйони громадян відкрили 3,2 млн карток Національний кешбек.

"Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада на картку для виплат "Національний кешбек". Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в Дії. Це зробили 1,9 мільйони громадян", - розповіла Юлія Свириденко. 

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За її інформацією, напередодні держава здійснила виплату кешбеку за вересень. Тоді українці отримали 37,2 млн грн. 

Нагадаємо: 

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми. На кінець жовтня півтори тисячі виробників включили в програму 300 тисяч місцевих товарів.

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Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.

Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:

  1. Відкрити картку для виплат Національний кешбек у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток. У програмі беруть участь ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім.
  2. Надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки.
  3. У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" активувати картку "Національний кешбек" для виплат.

Мінекономіки
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