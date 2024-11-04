Національний кешбек: українцям у жовтні нарахували втричі більше, ніж у вересні

Загальна сума кешбеку, нарахованого українцям за жовтень, становить 125 млн грн. Це втричі більше, ніж у вересні.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що майже вдвічі зросла і кількість споживачів — учасників програми. Станом на 31 жовтня вже 3 мільйони громадян відкрили 3,2 млн карток Національний кешбек.

"Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада на картку для виплат "Національний кешбек". Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в Дії. Це зробили 1,9 мільйони громадян", - розповіла Юлія Свириденко.

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За її інформацією, напередодні держава здійснила виплату кешбеку за вересень. Тоді українці отримали 37,2 млн грн.

Нагадаємо:

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми. На кінець жовтня півтори тисячі виробників включили в програму 300 тисяч місцевих товарів.

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Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.

Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно: