В Украине дешевеют овощи, в частности картофель, а фрукты - преимущественно дорожают

Огурцы, картофель и лук упали в цене, а яблоки и груши - выросли.

Об этом сообщает EastFruit.

Оптовые цены на репчатый лук сейчас стартуют с 10 грн, а не 13 грн, как неделю назад. Такая же ситуация и с картофелем - нижняя ценовая граница упала с 22 до 20 грн.

Кроме того, впервые за полтора месяца подешевели огурцы. Овощ отдают за 90-110 грн/кг, хотя неделей ранее он стоил 100-125 грн/кг. Дешевле, чем неделей ранее, участники продавали тыкву - 15-10 грн/кг, хотя неделей ранее оптовые цены были на уровне 17-25 грн/кг.

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Пекинская капуста подорожала с 30-35 до 38-40 грн/кг, а цветная подешевела с 90-110 до 70-100 грн/кг.

В сегменте зелени снизились цены на укроп - с 120-170 до 100-150 грн/кг и салат - с 50-110 до 40-80 грн/кг.

Фруктово-ягодный сегмент отметился падением цен на апельсины - с 75-80 до 50-75 грн/кг, и лимон - с 60-75 до 53-60 грн/кг.

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В то же время яблоки подорожали с 20-30 до 20-35 грн/кг. Такую же тенденцию следуют цены на грушу. Они поднялись с 55-85 до 75-85 грн/кг.

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Картофель подорожал на 200%. Почему в Украине растут цены на овощи и что будет дальше?

Напомним:

В Украине впервые за полтора месяца наблюдается существенное снижение цен на тепличные огурцы.