В Україні вперше за півтора місяця подешевшали огірки: причина

В Україні вперше за півтора місяця спостерігається суттєве зниження цін на тепличні огірки.

Про це повідомляє EastFruit.

На середину листопада діапазон гуртових цін на тепличні огірки в Україні варіюється в межах 70-100 грн/кг (1,70-2,42 дол/кг). Тижнем раніше ці овочі продавали за 100-125 грн/кг (2,42-3,03 дол/кг).

Основним чинником зниження ціни аналітики називають різке збільшення на ринку пропозиції імпортної продукції виробництва Туреччини. Водночас овочі з місцевих теплиць на ринок практично не надходили, що пов'язано з сезонним фактором.

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Водночас за даними видання, зараз імпортні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 24% дорожче, ніж у середині листопада минулого року.

Заразом більшість продавців тепличних овочів не виключають, що найближчими тижнями ціни на імпортні огірки знижуватимуться й надалі через поступове зростання пропозиції продукції на українському ринку.

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Нагадаємо:

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують зростати третій тиждень поспіль і на кінець минулого тижня сягнули 80-100 грн/кг, що на 29% вище минулорічних показників.