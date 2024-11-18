Шмыгаль отчитался о ликвидации последствий атаки РФ на энергетику: где самая сложная ситуация

Энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях, самая сложная ситуация в Одесской области.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По всей стране продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней атаки России на энергетическую систему Украины", - отметил он.

По его словам, энергетики в круглосуточном режиме чинят поврежденное оборудование и сейчас удалось восстановить подачу света, тепла и воды для жителей Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей.

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"Без электроснабжения остаются около 220 тысяч абонентов в Одесской области, где ситуация самая сложная, и Днепропетровской области", - продолжил премьер.

В Одессе специалисты восстанавливают водоснабжение: уже запитаны водонасосные станции города, обеспечен подвоз технической воды.

"Продолжается восстановление централизованного отопления. Важные социальные объекты обеспечены генераторами", - подытожил Шмыгаль.

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Напомним:

Россияне утром 17 ноября нанесли массированный ракетный удар по украинской энергетике 210 ракетами и БПЛА, из них 144 были уничтожены.

В результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций ДТЭК.

В результате ракетной атаки утром 17 ноября были повреждены несколько подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС. Из-за обстрелов АЭС уменьшили производство электроэнергии.