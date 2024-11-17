Українські АЕС через обстріли РФ скоротили виробництво, пошкоджені кілька підстанцій – МАГАТЕ

фото: МАГАТЕ

Унаслідок ракетної атаки зранку 17 листопада зазнали пошкоджень кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Через обстріли АЕС зменшили виробництво електроенергії.

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

"Вранці діючі АЕС України зменшили виробництво електроенергії як запобіжний захід після широкомасштабних військових дій по всій країні, які, за повідомленнями, були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що ще більше посилило ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки", - заявив Гроссі.

Хоча Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС і не зазнали безпосередніх прямих ударів та не зупинили роботу, "кілька електричних підстанцій, від яких вони залежать, зазнали подальших пошкоджень під час ударів", підкреслили в агентстві.

Реклама:

За словами Гроссі, команди МАГАТЕ відвідали сім підстанцій, розташованих за межами АЕС по всій країні, у вересні та жовтні, щоб оцінити збитки, завдані серпневими атаками, і визначать, чи потрібні подальші візити після атак 17 листопада.

"Команди МАГАТЕ, що базуються на АЕС, чули дії протиповітряної оборони та шукали укриття під час сигналів повітряної тривоги. На Хмельницькій АЕС команда МАГАТЕ почула гучний вибух. На Рівненській АЕС дві лінії електропередач напругою 330 кіловольт (кВ) були недоступні", - додав він.

"Енергетична інфраструктура країни є надзвичайно вразливою, що безпосередньо впливає на ядерну та фізичну ядерну безпеку.

Реклама:

Ми все ще оцінюємо повний обсяг завданої шкоди. У цей критичний час я ще раз наголошую на важливості дотримання семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності під час конфлікту, зокрема, четвертого принципу, згідно з яким всі ядерні об'єкти мають бути забезпечені надійним електропостачанням від зовнішньої мережі", - резюмував очільник МАГАТЕ.

Нагадаємо:

Росіяни зранку 17 листопада завдали масованого ракетного удару по українській енергетиці 210 ракетами та БПЛА, з них 144 були знищені.

Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.